. Tanto semplice quanto complessa, quindi vale la pena forse procedere un passo alla volta. Juve e Barcellona si sono dette entrambe sì riguardo la possibilità di intavolare una maxi operazione tale da sistemare bilancio e campo di entrambi i club., anche se con valutazioni diverse che avrebbero poi portato all'inserimento di altri giocatori per pareggiare il quadro (altra storia in ogni caso).: non vuole lasciare la Catalunya, non vuole essere usato come una pedina di scambio, non vuole essere scaricato così in fretta.a Ivan Rakitic, no ad Arturo Vidal, no a Ousmane Dembélé e via discorrendo. No a loro per Pjanic, in assoluto la risposta potrebbe pure cambiare, ma è difficile. Perché questa volta la società bianconera non sembra intenzionata a rivedere le proprie posizioni, d'altronde proprio il cartellino di Pjanic potrebbe tornare utile in altre trattative, in ordine di preferenza del giocatore ci sono ancoranon è detto che questo sia lo stesso ordine di preferenza della Juve. Intanto il Barcellona però, intanto Arthur. Che dice di no al Barcellona ancor più che alla società bianconera. E la trattativa si ferma. Ma maggio finirà solo tra qualche giorno, c'è ancora tutto il tempo per convincere e convincersi, per cambiare idea e trasformare un no in un sì.