Si arricchisce di una nuova protagonista la sfida per Tanguy Ndombelé. Il centrocampista del Lione ha stupito tutti per il suo straordinario rendimento con il club francese, attirando su di sé l’attenzione dei top team europei. Da diverso tempo, la Juventus lo ha messo nel mirino, pensando anche alla possibilità di non arrivare a Paul Pogba. Ma i bianconeri devono vedersela con due avversari di altissimo livello: Tottenham e Manchester United hanno deciso di investire su Ndombelé per costruire un centrocampo fisico e qualitativamente valido. La sfida si accenderà ulteriormente nelle prossime settimane. Molto dipenderà dall’andamento della trattativa dei bianconeri per Pogba.