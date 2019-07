La Juventus continua a seguire Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe 1999 è esploso in questa stagione con la maglia della Roma, mostrando colpi interessanti. I bianconeri hanno già sondato il terreno per il giocatore giallorosso, arrivando anche a proporre uno scambio con i capitolini, offrendo loro il cartellino di Gonzalo Higuain. Tuttavia, l'inserimento del Tottenham rischia di cambiare ogni scenario. Gli Spurs possono contare sull'apprezzamento della Roma per Toby Alderweireld. Il difensore belga è in uscita e piace ai giallorossi che potrebbero anche cedere Zaniolo in questa complessa operazione.