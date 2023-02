L’annuncio dell’offerta da parte dell’emiro del Qatar, Jassim Bin Hamad Al Thani, ha scosso la concorrenza per l’acquisizione del Manchester United. Infatti, come riportato da numerosi siti di settore della stampa britannica,. Il nostro ruolo sarà quello di custodi dello United, nel nome dei propri tifosi e di tutta la grande comunità. Abbiamo grandi ambizioni e vogliamo investire nei Red Devils per renderli nuovamente il club numero 1 del mondo. Vogliamo aiutare il mondo del calcio inglese a scrivere il prossimo capitolo, approfondendo la cultura di questo sport in Inghilterra e facendo del club il faro per un moderno e progressivo approccio alla proprietà. Vogliamo un Manchester ancorato alla propria storia, alle radici del Nord-Est dell’Inghilterra ma vogliamo che la gente di Manchester si senta nuovamente dello United, concentrandoci sulla vittoria della Champions League”., sceicco del Qatar che, nella giornata di ieri, ha ufficializzato il proprio interesse al Manchester United attraverso il seguente comunicato : "Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani conferma di aver presentato un'offerta per l'acquisizione del 100% del Manchester United Football Club. Il club era stato messo in vendita a fine novembre dai proprietari americani, la famiglia Glazer. L'offerta mira a riportare il club al suo antico splendore sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, a riportare i tifosi al centro del Manchester United Football Club".