. Lasi prepara a discutere delle seconde squadre nella riunione delle seconde squadre nella. Al progetto, al quale al momento ha aderito solo il club bianconero con lache ha raccolto l'eredità dell'Under 23 (lanciata nel 2018) e che pochi giorni fa ha perso in finale di Coppa Italia Serie C contro il Vicenza, potranno aggiungersi dunque altre società.- È stata convocata per le ore 11.30 di mercoledì 19 aprile la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione del 14 marzo scorso e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; D.lgs. n. 36/2021: discussione e proposte;: decisioni conseguenti; nomine di competenza; modifiche regolamentari; eventuali provvedimenti di cui all’art. 20, comma 6, Statuto Federale su proposta LND (delegati assembleari); varie ed eventuali.- Ma quali squadre possono essere interessate al progetto? Una di queste può essere il. Il direttore sportivo dei rossoneri,, aveva preso parte a novembre - il giorno prima del terremoto plusvalenze - a un forum in casa Juve, dal titolo "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?", durante il quale erano intervenuti il presidente della Lega Serie A, il presidente della FIGC, allora presidente della Lega Pro. Il Milan valuta l'opportunità in prospettiva, magari con nuove regole per gestire il progetto. Assieme al Diavolo altre squadre potenzialmente in corsa potrebbero essere, con l'amministratore delegatoche ha recentemente sottolineato l'importanza di avere una seconda squadra per i club di A.