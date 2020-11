Non solo la Lazio. Arriva un altro giallo tamponi che non ha a che fare con l'Italia stavolta. Bisogna spostarsi in Austria, esattamente in casa del Salisburgo. 6 calciatori (3 austriaci e 3 stranieri) venerdì erano risultati negativi al test. Sabato vi è stata la gara contro il Rapid Vienna conclusasi 1-1, ma domenica hanno riscontrato la positività al Covid-19. Così il club nei giorni seguenti ha ripetuto ulteriormente i test, e tutti e 6 i giocatori sono risultati negativi di nuovo. Un vero e proprio giallo. Come riporta Il Corriere dello Sport, il segretario esecutivo del Salisburgo, Stephan Reiter, ha annunciato un'inchiesta per spiegare l'alternanza dei risultati.