E se Gianluca Petrachi decidesse di portare a Roma una delle sue ultime grandi intuizioni da direttore sportivo del Torino? Il club giallorosso è alla ricerca di profili importanti per rinforzare un reparto arretrato che ha perso un pilastro come Manolas e potrebbe salutare anche uno tra Marcano e Juan Jesus: l'atalantino Gianluca Mancini è il nome della strettissima attualità, visto che l'accordo col suo club di appartenenza è davvero vicino, ma il nuovo uomo-mercato della Roma guarda anche in casa Cairo.



COLPACCIO - Secondo quanto riferisce Sky Sport, il dirigente salentino ha chiesto informazioni su Nicolas N'Koulou, centrale classe '90 portato in granata nell'estate 2017 per una cifra complessiva di 4 milioni di euro tra prestito e riscatto. Un vero e proprio affare nel rapporto qualità/prezzo, un giocatore di sicuro affidamento e di esperienza internazionale, che proprio per queste ragioni ha visto il suo cartellino straordinariamente rivalutato dall'esperienza agli ordini di Mihajlovic prima e Mazzarri poi.



QUANTO VALE - La risposta recapitata a Petrachi, infatti, da parte del Torino è stata molto chiara: per meno di 35 milioni di euro, N'Koulou non si muove. Sotto contratto fino a giugno 2021, il giocatore camerunese entra di diritto nell'orbita della nuova Roma di Petrachi.