Mohamed Elneny vuole lasciare il Besiktas a gennaio. Il centrocampista classe 1992 era arrivato in prestito la scorsa estate dall'Arsenal ma non si è ambientato in Turchia. Ecco perché il suo agente, circa un mese fa, lo aveva proposto al Milan.



CONTATTO CON IL SIVIGLIA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com , l'agente del giocatore oggi era a Siviglia per un summit con il direttore sportivo Monchi. Elneny ha una valutazione di 15 milioni di euro e può diventare il regalo invernale per il tecnico Julen Lopetegui