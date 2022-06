Il Monza farà un tentativo per mettere in piedi una tripla operazione con l'Atalanta: nel mirino ci sono Cambiaghi, Pessina e Lovato. Sul difensore classe 2000 però i biancorossi dovranno superare la concorrenza della Salernitana, dove il nuovo ds Morgan De Sanctis ha già iniziato una trattativa per provare a portarlo in granata.