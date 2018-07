Il destino di Gonzalo Higuain non è legato a doppio filo solo a quello di Alvaro Morata, in predicato di lasciare il Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a sbloccare la trattativa tra il club di Abramovich e la Juventus per il centravanti argentino potrebbe essere anche la partenza di Michy Batshuayi. Il belga, 24 anni, potrebbe lasciare nuovamente Londra dopo essere rientrato dal prestito al Borussia Dortmund. Costa 40 milioni e anche il Napoli ci sta pensando, come svelato da Tuttosport.