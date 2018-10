Ieri la notizia di Lucas Paquetà che ha già infiammato il mercato di gennaio del Milan. Ma il brasiliano del Flamengo, pagato 35 milioni di euro (bonus compresi) dalla società rossonera, rischia di non essere l'unico colpo del Diavolo: dalla ricerca di un terzo attaccante (il nome di Ibra è sempre vivo) al rinforzo per il centrocampo, con un occhio di riguardo per il vice Biglia. Il Milan si muove, osserva, scruta: tutti i nomi nel consueto video inerente al mondo rossonero.