Tra Firenze, Genova e Torino si districa l'affare che sta tenendo banco in queste ore: il futuro di Marko Pjaca. Come riportato da La Nazione, Fiorentina e Genoa sono sedute allo stesso tavolo ma non parlano solamente del croato: in uscita dalle sponde dell'Arno c'è anche Valentin Eysseric, per il quale la società ligure ha sondato il terreno per un prestito con diritto di riscatto. Occhi sui due numeri 10 più recenti della Viola.