Battute a parte, provocazioni a parte, distacco siderale in campionato a parte, il duello tra Juve e Inter è destinato a segnare le prossime sessioni di mercato.Obiettivi grandi e di prospettiva, la programmazione e il fatturato della Juve contro la disponibilità che nell'immediata Suning deciderà di mettere a disposizione per colmare il gap Fair Play Finanziario permettendo. Intanto tra mosse concrete e altre di disturbo, le schermaglie sul mercato sono già iniziate. Ecco tutti gli obiettivi in comune, alcuni porteranno verdetti immediati e altri porteranno ad una partita a scacchi con conclusione solamente a giugno.