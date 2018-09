Nel 3-1 che spazza il, in dieci per più di mezz’ora (28 minuti più 5 di recupero) per l’espulsione digià ammonito e colto in flagranza di entrata scorretta su), il portoghese in bianconero propizia i gol dei compagni con due assist e un palo che serve il croato.La, partita malissimo e messa sotto per i primi venti minuti (palo di, gol di) dal Napoli, vola a più sei in classifica ed è: siamo solo alla settima giornata e mancano ancora otto mesi di partite che inevitabilmente incroceranno la Champions.e, nonostante l’inferiorità numerica, l’ha messa in difficoltà sfiorando il pareggio (decisivo sual 72’) e mostrando una capacità organizzativa (4-2-3) a volte superiore ai campioni d’Italia.Inutile, però, chiedersi come sarebbe stata la partita senza l’espulsione di Mario Rui.Non lo capirò mai e il primo tempo mi ha dato ragione. Dybala ha tirato una sola volta in porta, ha giocato pochi palloni, qualcuno ne ha perso e, anche se la colpa è di Bonucci, si è fatto attaccare da Allan in occasione del primo gol degli azzurri.(ma psicologicamente era una mossa che avrei evitato anch’io). Dybala l’ha ripagato in due situazione determinanti: il secondo gol di, nato da un’accelerazione dell’argentino, e l’espulsione di, quando Dybala gli ha nascosto la palla.Alberto Cerruti, un collega che ha visto più calcio di me e che sa valutare il gioco e i giocatori, ha scelto un ineccepibile 6,5 per Dybala e un 7 per Allegri con la spiegazione, per l’allenatore, che ha saputo rischiare l’impiego del calciatore, ottenendone, presumibilmente, un recupero completo. E’ vero, infatti, che Dybala ha giocato tre gare consecutive, ma è altrettanto vero che quella importante era questa, nelle precedenti Allegri aveva fatto turnover.Anche in questa circostanza gli errori ci sono: li commettono, che fornisce palla al portoghese, eche va a saltare sul primo palo dove c’è già. Sia perché l’approccio è stato migliore (palo di Zielinski al 6’), sia perché i bianconeri rincorrevano un avversario che, con il 4-4-2, occupava il campo in ampiezza. Gli uomini di Allegri correvano a vuoto e, secondo me, a quel punto il Napoli avrebbe dovuto accelerare, non accontentarsi del controllo.pareggiando anche le occasioni (punizione dinon trattenuta da Ospina, Chiellini non riesce ad intervenire, Pjanic spara alto). Poi, ad inizio di ripresa (49’), la svolta: Dybala conquista palla a centrocampo, allunga, la difende e la recapita a Ronaldo che spara verso la porta. Ospina devia sul palo, ma in agguato c’è Mandzukic che raddoppia.Ben lungi dal ritenersi abbattuto, il Napoli ha rialzato la testa e il baricentro. Come?. Il belga, al 57’ ,ha creato i presupposti per il pareggio: conclusione non trattenuta da, palla vagante che nessuno riesce a ribadire, salvataggio finale di Alex Sandro., bravissimo nell’impianto e nelle combinazioni di gioco, ha forse esitato troppo a sostituire Mario Rui con. Mentre stava per effettuare il cambio, il portoghese del Napoli ha azzoppato Dybala meritando l’espulsione. Dire, come ha fattonel dopo gara, che l’arbitro è stato superficiale, significa dare un alibi al giocatore (l’unico ad aver peccato di superficialità) e non riconoscere la correttezza della decisione di Banti:Mario Rui non è l’unico da biasimare. L’altro, a parte Insigne, è certamenteche, servito da, subentrato a Mertens, ha fatto un dribbling di troppo prima di tirare sull’uscita di Szczesny (72’).Non so quanto la Juve sia stata scossa dall’avvenimento (certamente lo è stato Allegri), ma sul primo calcio d’angolo a favore (76’), provocato da una deviazione dopo tiro di Pjanic, ancora Ronaldo ha girato verso la porta. La palla non sarebbe entrata, ma prima che uscisse, Bonucci si è lanciato in scivolata mettendo dentro.Otto vittorie (sette in campionato e una in Champions) su otto partite in stagione. La Juve non è perfetta e su Allegri trovo sempre qualcosa da ridire.. L’Italia, almeno per ora, è ai suoi piedi.