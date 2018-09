Juventus-Napoli 3-1

Marcatori: p.t. 10' Mertens (N), 26' Mandzukic (J); s.t. 4' Mandzukic (J), 32' Bonucci (J)

Assist: p.t. 10' Callejon (N), 26' Ronaldo (J); s.t. 32' Ronaldo (J)

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can (16' s.t. Bentancur), Pjanic, Matuidi; Dybala (19' s.t. Bernardeschi); Ronaldo, Mandzukic (39' s.t. Cuadrado). A disp. Pinsoglio, Perin, Benatia, Barzagli, Kean, Rugani. All. Allegri.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (25' s.t. Ruiz), Zielinski (16' s.t. Malcuit); Insigne, Mertens (16' s.t. Milik). A disp. D'Andrea, Karnezis, Ruiz, Verdi, Ounas, Luperto, Maksimovic, Rog, Diawara. All. Ancelotti.

Arbitro: Banti di Livorno.

V.A.R.: Fabbri di Ravenna

Espulso: s.t. 14' Mario Rui (N) per somma di ammonizioni

Ammoniti: p.t. 25' Mario Rui (N), 40' Koulibaly (N); s.t. 10' Hysaj (N), 15' Insigne (N), 15' Bonucci (J), 24' Cancelo (J), 40' Alex Sandro (J).