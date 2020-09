Quando la nazionale fa ‘male’. Capita, anche spesso, che i giocatori chiamati dai rispettivi commissari tecnici tornino a casa malconci, per il dispiacere di club e tecnici.. È successo oggi a Cristiano Ronaldo, che stando al comunicato della Federcalcio portoghese non ha preso parte all’allenamento odierno per un’infezione a un dito del piede destro.