A due giorni dalla fine del mercato i riflettori sono puntati sugli svincolati: occasioni da prendere a zero per sistemare la rosa. Tra i nomi più importanti c'è sicuramente quello di Franck Ribery, che dopo la fine del contratto con la Fiorentina potrebbe continuare a giocare in Serie A. Proposto a Milan e Sampdoria che hanno fatto sapere di non essere interessate, dopo la mancata accelerata della Lazio la società italiana che sta trattando Ribery è il Verona.



IPOTESI TURCHIA - Gli agenti di Franck però stanno lavorando su più fronti, e hanno proposto l'esterno francese anche al Fatih Karagümrük, il club turco allenato dall'ex collaboratore di De Zerbi Francesco Farioli e dove giocano anche Viviano, Borini, Bertolacci e Benatia. Operazione complicata, non tanto per i costi quanto per il numero di giocatori in rosa. Tanti, troppi. Il mercato in Turchia è aperto fino all'8 settembre e non è escluso che se dovesse uscire qualcuno il Karagümrük possa provare ad affondare il colpo per Ribery. Intanto l'Italia gli strizza (ancora) l'occhio, trattativa aperta con il Verona.