Non solo Mario Pasalic. A centrocampo permangono i nomi di Tomas Soucek e Ellyes Skhiri . E se, per il primo, sono stati offerti tre milioni di euro, la stessa cifra proposta in inverno, complice anche l'interessamento dell'Atalanta, per il tunisino si dovrà attendere: ai Mondiali con la propria Nazionale, sarebbe disponibile alla fine di luglio, a ridosso del primo impegno europeo (TAS permettendo), con Corvino e Freitas che attendono pazienti. Lo riporta Il Corriere dello Sport.