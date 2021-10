per almeno un'altra notte della Serie A - in attesa della risposta del Napoli contro il Bologna -nell'arco dei novanta minuti e l'umiltà necessaria per difendere il risultato minimo con le unghie e con i denti.e a regalare (e concedere) parecchi gol: un atteggiamento rischioso ma allo stesso tempo "nuovo" per una squadra di vertice del nostro campionato. Il successo di misura sul Torino è la dimostrazione che pure i rossoneri sappiano come sporcarsi le mani e che abbiano acquisito quella mentalità necessaria per ambire a certi traguardi.- In settimane nelle quali il ritorno in voga del dibattitto sule l'abilità della sua Juve di ottenere il massimo col minimo sforzo ha tenuto banco,, ieri contro la formazione di Juric e alla prima giornata di Serie A sul campo della Sampdoria. Il percorso intrapreso ormai da diversi mesi di proporre e produrre un calcio aggressivo e che accetti il confronto in campo aperto col proprio avversario ha finito per condizionare le statistiche:, per esempio,complessive (Europa League e Coppa Italia entrano nel conteggio), nel successo esterno contro lo Sparta Praga.- Leggermente diverso invece il trend delle 31 partite del campionato 2019/2020, dopo che Pioli prese il posto dell'esonerato Giampaolo: in 4 partite il Milan si è imposto di misura nei confronti delle proprie rivali. Va considerato come, all'epoca, il tecnico emiliano non avesse ancora trovato quegli equilibri e sviluppato quell'idea di calcio cresciuta nei mesi del lockdown, nei quali è letteralmente nato un gruppo clamorosamente compatto e impermeabile alle voci e agli umori dall'esterno.fronteggiate dal gruppo rossonero, che ha acquisito la capacità di vincere anche nei momenti meno brillanti. Anche per 1-0, anche di corto muso.