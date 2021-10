Uno dei migliori in campo del Torino nella partita contro il Milan è stato Tommaso Pobega. Il centrocampista è di proprietà proprio della società rossonera ed è stato osservato con attenzione dai dirigenti del Milan.



Pobega in estate si è trasferito in granata con la formula del prestito secco e con ogni probabilità a fine stagione rientrerà alla base, anche se il direttore tecnico Davide Vagnati spera di riuscire a trovare un accordo per aggiungere una clausola per ottenere il diritto di riscatto del cartellino del giocatore.