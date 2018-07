L'Inter accontenta il volere del proprio allenatore. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Luciano Spalletti avesse chiesto la conferma del giovane Emmers, nei radar di diversi club italiani.



“Il marchio di fabbrica spallettiano lascia impronte anche sui giocatori di completamento. Prendiamo il caso di Emmers, il centrocampista svizzero che compirà 19 anni il 20 luglio: l’allenatore dell’Inter ne invoca la conferma da un mese, quando con la Roma era in piedi lo scambio – con diversi giovani nerazzurri coinvolti – per arrivare a Nainggolan. Emmers, esaurito il biennio con la Primavera, da lunedì sarà in ritiro ad Appiano: un po’ come fatto da Pinamonti che per tutto l’anno scorso è cresciuto all’ombra dei campioni”