. L’ultimo, in ordine di tempo, a dare l’annuncio, è stato, azienda nazionale specializzata in scarpe da lavoro, che, dopo aver sponsorizzato maglia e, da alcuni anni, lo stadio Brianteo del Monza (un impianto vicino ai 17mila posti a sedere) attualmente denominato U-Power stadium, ha puntato dritto sull’di Simone Inzaghi andando a posizionarsi come(in sostituzione del marchio Lenovo). Una posizione commerciale molto ambita, così come lo sponsor di manica (il cosiddetto “sleeve sponsor”), soprattutto a livello di riprese televisive. Per questa ragione(spalmati su quattro stagioni sportive)Sempre l’, nelle ultime settimane, ha ufficializzato diversi contratti commerciali: dal, passando per il nuovo(il gruppoche sostituirà il concorrente BPM da sempre legato al club), fino ad arrivare alladella squadra lombarda. La multinazionale dell’energia, tra i principali operatori integrati globali nei settori dell’energia elettrica e del gas (con oltre 65mila dipendenti sull’intero territorio nazionale), dopo una serie di investimenti importanti a supporto del Giro d’Italia di ciclismo (arrivando a firmare la “maglia rosa”), ha deciso di entrare anche nel mondo del calcio. Un’operazione lanciata in grande stile, perché ha selezionato una serie di brand calcistici di grande impatto mediatico. Infatti,(quest’ultima ha annunciato StarCasinò Sport come sponsor del settore infotainment). Sempre Enel ha acquistato i diritti della. In generale si stimano investimenti compresi tra i 600mila e oltre il milione di euro a stagione (a seconda della tipologia di investimento commerciale).Sul, sempre nelle ultime settimane, sono entrati diversi nuovi partner. Il più importante è(nuovo), principale marketplace immobiliare dell'Europa meridionale (l’accordo parte ufficialmente in questa stagione e si svilupperà su base pluriennale). Ha raccolto interesse e curiosità anche il nuovo prodotto(una bevanda a base di zenzero)assieme al popolare rapper Lazza e a Leonardo Maria Del Vecchio (quarto dei sei figli del fondatore di Luxottica) entrato nella famiglia commerciale rossonera dalla porta principale. Tra le conferme, infine, vi è l’accordo con l’azienda(azienda del lusso italiana fondata da Virgil Abloh),per il secondo anno consecutivo.Ladi Mourinho, oltre ad aver siglato importanti contratti cone con, ha stretto una nuova.com (il marchio di betting porterà i colori giallorossi in tutto il continente asiatico) oltre ai partenariati conassicurazioni e acqua. Singolare poi la sponsorizzazione del, proprietaria del club capitolino, che ha deciso di firmare lo sbarco della Ryder Cup in Italia (dal 25 settembre al 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club) entrando nel gruppo delle aziende partner che sosterranno questo evento storico per iltricolore.