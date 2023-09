Dopo il primo turno di questa fase a gironi di Champions League, la classifica del Ranking UEFA vede l'Inter in ottava posizione (vicina alla settima occupata dal Manchester United) e la Roma in decima a pari punti (83) con il Siviglia. Guida il Manchester City campione in carica con 126 punti, davanti a Bayern Monaco (122) e Real Madrid (108). Il ranking UEFA sarà importante "per determinare le fasce che, nella prossima stagione, divideranno i club che prenderanno parte alla prima Champions League a girone unico", come ricorda Calcio e Finanza.



Manchester City – 126 punti



Bayern Monaco – 122 punti



Real Madrid – 108 punti



PSG – 99 punti



Liverpool – 97 punti



Chelsea – 96 punti



Manchester United – 89 punti



Inter – 86 punti



Lipsia – 85 punti



Siviglia – 83 punti



Roma – 83 punti



Lontane le altre italiane, a partire dalla Juventus dodicesima con 80 punti, fino al Napoli sedicesimo (69 punti), all'Atalanta ventitreesima (56 punti) e al Milan trentatreesimo (48 punti). Chiudono la Lazio quarantesima (41 punti) e la Fiorentina sessantanovesima (22.5 punti).