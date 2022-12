Come analizzato negli scorsi giorni il principale obiettivo di mercato in entrata per ladi Vincenzo Italiano é quello di trovare un nuovo esterno offensivo, ma è chiaro che gran parte del futuro dei viola ruoterà attorno a quello che succederá a. A sottolineare oggi questo aspetto è il Corriere Fiorentino che allo stesso tempo ricorda come la società gigliata, ed in primis il presidente Rocco Commisso, non ha nessuna intenzione di cedere il marocchino. Il centrocampista é stato il primo giocatore voluto dal presidente italoamericano, che lo strappó alper circa 18 milioni solo due anni fa, e la volontà della dirigenza sarà sicuramente quella di provare a riallacciare prima possibile i contatti col suo procuratore per poi offrirgli un rinnovo che vada oltre la clausola dal 2024 al 2025.Nel convincere giocatore ed entourage la Fiorentina ha il compito di non fallire: per farlo restare convinto serviranno un adeguamento dell’ingaggio, ma soprattutto un progetto ambizioso. Sul numero 34 viola come sappiamo da qualche settimana si è acceso l’interesse di(dove Hakimi gli starebbe facendo da sponsor) e, tutte societá che potrebbero realmente avvicinare quei 40 milioni che la Fiorentina ha fissato come soglia minima per intavolare una trattativa. A quel punto la palla passerebbe in mano a Rocco Commisso e non è da escludere che sia proprio il presidente, atteso a breve a Firenze, a voler parlare in prima persona col giocatore.Una delle prospettive che probabilmente saranno messe sul tavolo dalla Fiorentina é in chiave tattica, con i viola che avrebbero ufficialmente individuato chi possa fare coppia con lui davanti alla difesa nel nuovo modulo. Nel suo nuovo 4-2-3-1 Italiano immagina una coppia composta da Amrabat e da, con il numero 10 libero di inventare e proporsi in avanti grazie alle protezione del marocchino. Chissà se questo potrà bastare, intanto servirà attendere il primo di gennaio quando il giocatore terminerà le sue vacanze e tornerà a Firenze per la ripresa degli allenamenti.