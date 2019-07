Lo United ci prova, il Tottenham lo corteggia, il Psg aspetta il momento giusto. In attesa che l'effetto domino dei grandi attaccanti possa innescarsi anche in Europa oltre che in Italia, ora Paulo Dybala sta tornando di grande attualità. In queste ore l'ipotesi di uno scambio con Romelo Lukaku ha preso il sopravvento, su iniziativa del Manchester United e non della Juve, che pure non sbarra la porta approfittando della situazione per complicare il mercato dell'Inter aggiungendo nuovi capitoli alla guerra con i nerazzurri riesplosa proprio sull'asse Paratici-Marotta in questi mesi. Che Dybala piaccia al Tottenham non è un mistero, così come al Manchester City. E soprattutto al Psg, con Leonardo che prima dovrà sciogliere il nodo Neymar per poi potersi tuffare a capofitto sulla Joya. Ma in tutto questo, la posizione del numero dieci bianconero è ancora quella di chi ascolta tutti ma non ha intenzione di lasciare la base.



IL PAULO PENSIERO – Diverso sarebbe stato in caso di conferma di Max Allegri: con lui il rapporto ormai era arrivato agli sgoccioli, Dybala avrebbe chiesto la cessione senza troppi margini di ripensamento. Il cambio in panchina ha stravolto la situazione, Paratici e soprattuto Nedved hanno sempre detto a Dybala di voler puntare su di lui, che ora vuole ritagliarsi un posto importante nella nuova Juve. Ecco perché tornerà prima dalle vacanze, cercando quel confronto diretto con Maurizio Sarri che sarà già decisivo: la Joya si aspetta un ruolo centrale, da falso nueve e non più da gregario di qualità. Se così fosse, tutti i club che lo stanno corteggiando riceveranno una serie di “no, grazie”. Salvo offerte irrinunciabili, per sé e per la Juve, che in questo momento ancora non si sono palesate dalle parti della Continassa. Il mercato chiama, sempre più forte, dunque. Ma Dybala aspetta Sarri, aspetta la Juve.