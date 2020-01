L’Inter continua a cercare un centrocampista che ragli qualità, gol e personalità alla mediana di Antonio Conte. Il mercato di gennaio sarà importante, ma porterà un innesto solo se garantirà un miglioramento all’attuale rosa. Vidal, in tal senso, resta il primo obiettivo in lista, non semplice però da raggiungere a causa delle ritrosie del Barcellona nel lasciar partire il cileno a metà stagione. Il pressing continua, ma intanto da lunedì sera, al San Paolo con il Napoli, Conte avrà a disposizione una carta che per tanto tempo gli è stata preclusa: Stefano Sensi.



MATTATORE - 7 presenze da assoluto mattatore: 3 gol, 4 assist, di cui 2 nella stessa partita (contro il Cagliari). La bomba Sensi è deflagrata nelle prime partite stagionali, imponendosi nelle rotazioni dei nerazzurri a suon di intuizioni geniali e inserimenti letali. Il 6 ottobre con la Juve il primo stop, per un infortunio al muscolo psoas che lo ha tenuto fuori, al netto di una breve apparizione con il Borussia Dortmund, fino al 21 dicembre, quando ha riassaporato il terreno di gioco nella netta vittoria della banda Conte sul Genoa.



RIENTRO E RISCATTO - La sua assenza si è fatta sentire: l’Inter ha dovuto trovare nuove soluzioni per sviluppare il gioco, che spesso ha trovato come unico sbocco il pallone su Lukaku. L’ex Sassuolo ora è pronto, e le sue quotazioni per la partita con il Napoli crescono ora dopo ora. A meno di novità dell’ultimo minuto, Conte lo potrà nuovamente schierare nell’11 titolare, per ritrovare in mediana quella qualità che tanto è mancata ai nerazzurri nelle ultime settimane. La corsa scudetto con la Juve è già iniziata, e l’Inter non può più fare a meno del contributo di Sensi. In questi mesi, così come nel prossimo futuro. Il suo riscatto dal Sassuolo, infatti, non è in dubbio: pratiche verbali già avviate, in attesa di mettere tutto nero su bianco.