Tra i piani B si va anche in serie B. Anzi, in Championship. Perché gli osservatori della Juve stanno intensificando i rapporti su Alessandar Mitrovic, centravanti del Fulham che nella seconda divisione inglese sta tenendo una media superiore al gol a partita. Non è Vlahovic, ma un suo connazionale: nel caso in cui a gennaio si dicesse di optare per un usato sicuro...