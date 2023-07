Non c'è solo Denis Zakaria della Juventus nel mirino del West Ham per sostituire Declan Rice a centrocampo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail gli Hammers stanno monitorando con attenzione James Ward-Prowse, centrocampista classe '94 del Southampton. Per arrivare al giocatore il West Ham è pronto a mettere sul piatto quasi 25 milioni di euro, ma la distanza fra domanda e offerta è enorme: i Saints ne chiedono 20 in più per cedere il loro capitano.