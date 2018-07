L'ufficialità è arrivata all'improvviso, mentre nel ritiro della Fiorentina si contavano le ore mancanti alla sentenza del TAS di Losanna relativa al Milan. Christian Norgaard è stato surclassato dalla frenesia di quei momenti, atterrando in sordina a Firenze. Al netto del mercato - dove la società viola ha chiuso le entrate a centrocampo - sarà lui il nuovo regista di Stefano Pioli, una commistione tra muscoli, interdizione e geometrie, secondo i canoni richiesti nella riunione per stabilire il successore di Milan Badelj.

DALLA DANIMARCA - Un lavoro sibillino lo ha vestito di viola per 3,5 milioni di euro, versati nelle casse del Brondby che, nel 2013, lo aveva prelevato da quell'Amburgo che, in Prima Squadra, schierava proprio Badelj. Qualche allenamento insieme, un incrocio di sguardi inconsapevole. Corvino gli ha fatto sottoscrivere un contratto quadriennale, mentre il B.T. Nyheder titolava in patria: "Colpo grosso, venduta una stella a un grande club".



RISERVE - Stefano Pioli sta plasmando il proprio trittico di centrocampo, comprendendo il prestito di Gerson, e Norgaard sarà il vertice basso, sebbene quella posizione, nelle idee della Fiorentina, sia di competenza veretoutiana. Il francese, però, vedrebbe sprecate e limitate alcune caratteristiche di punta, relegato in quel ruolo: durante tutto il ritiro, la cabina di regia è stata di sua competenza, e anche in futuro potremmo vederlo in quel ruolo. Aprendo, di fatto, un ballottaggio con Norgaard dall'esito apparentemente scontato. Lo scorrere degli eventi determinerà il proprio verdetto, anche in base alle attitudini da mezzala di Gerson.



IN FORMA - Arrivato venerdì sera in albergo a Moena, sabato è stato subito schierato nell'amichevole contro il Venezia. Subentrato nella seconda frazione, si è guadagnato questa opportunità grazie alla condizione avanzata, complice la preparazione conclusa con il Brondby e già una partita all'attivo durante questa stagione in Superligaen Randers in casa del Randers. Sarebbe stato linfa vitale in quell'Europa League tolta a posteriori dal TAS. "Lo abbiamo seguito a lungo", ha svelato Pioli, mentre Norgaard ha commentato entusiasta: "Un'occasione da prendere al volo". Lui che era stato vicino all'Italia già nel 2011, quando il Milan lo aveva messo nel mirino dopo l'Europeo Under-17. Firenze è la seconda opportunità per spiccare il volo.