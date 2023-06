Erik Botheim, attaccante norvegese della Salernitana, affronterà stasera l'Italia nell'ultima gara del girone di Euro Under 21 in Romania e Georgia: ai suoi serve una vittoria con almeno due gol di scarto.



“Parlato coi compagni? In realtà no, ci siamo concentrati molto su noi stessi, su quello che dobbiamo fare in campo, quindi no”.



AVVERSARI - “L’Italia è una squadra forte, gioco in Serie A quindi so che il livello è molto alto. Ma anche a noi la qualità non manca. Dobbiamo però dimostrarlo in campo”.



GARA OFFENSIVA - “A un certo punto dovremo per forza tentare il tutto per tutto. Ma dobbiamo ricordarci che l’Italia è una squadra forte, mi aspetto una partita chiusa, equilibrata, dura. Speriamo di girarla a nostro favore”.



SOLO UN GOL IN A - “Poi ho giocato poco. A metà anno, quando è arrivato Paulo Sousa, è andata meglio perché mi ha fatto giocare in una nuova posizione, più adatta a me, più sulla trequarti. La Serie A è un campionato impegnativo, con tanti buoni giocatori e tante buone squadre”.



SPERANZA - “Sì, ci crediamo ancora. È tutto quello che abbiamo, crederci”.