Il gruppo di tifosi Along Come Norwich ha reso noto che il club questa sera, in occasione della sfida contro il Chelsea, ha impedito l'ingresso di otto bandiere dell'Ucraina che sarebbero servite per una piccola coreografia allo stadio: "Stasera avevamo in programma una piccola esibizione delle bandiere ucraine, tuttavia il club ci ha informato questo pomeriggio che l'uso non sarebbe stato consentito, si legge sul profilo Twitter dei tifosi. Questa è una sciocchezza, se c'è una partita in cui usarle e questa sera più di tutte le altre". I responsabili del club hanno fatto sapere a Sky Sport che questa decisione è stata presa dopo aver parlato con il club avversario, in virtù alle vicende legate ad Abramovich, oltre che con la polizia e la sicurezza dello stadio.