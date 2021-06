"Il maestro è andato via". L'addio di Andrea Pirlo alla Juventus era stato profeticamente anticipato dalla canzone "Musica leggerissima", portata al Festival di Sanremo (dove è arrivata quarta e ha vinto il premio sala stampa "Lucio Dalla") dal duo Colapesce Dimartino. Tra gli ospiti di "Notte Azzurra", il programma in onda stasera su Rai Uno dalle ore 21.25 condotto da Amadeus.



L'evento, organizzato da Figc e Rai, omaggia la Nazionale italiana di calcio in vista degli Europei al via venerdì 11 giugno allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. Presente anche il ct Roberto Mancini con Gianluca Vialli, Daniele De Rossi, Milena Bertolini e tutti i calciatori convocati.



Partecipano alla serata pure Paolo Bonolis, Cristiana Capotondi, Frank Matano, Biagio Izzo e gli Autogol. Oltre a Colapesce Dimartino, a rappresentare il mondo della musica all'auditorium Rai del Foro Italico ci sono Arisa, Clementino e i Coma_Cose.



Amadeus ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione: "Per me che amo il calcio è un onore, sarà una festa e vogliamo dare l'in bocca al lupo alla squadra. Non vediamo l'ora di tornare allo stadio per vedere le partite. Jorginho suona bene la chitarra, invece Chiellini non è molto intonato. Immobile e Belotti sono amici, come Vialli e Mancini. Un bravissimo allenatore, ma anche un ottimo attore. Ci darà la lista dei convocati in diretta. Viva il calcio, viva la Nazionale!".



Amadeus è in scadenza di contratto quest'estate come Donnarumma, ma a differenza del portiere del Milan non vuole lasciare mamma Rai: "Ormai è casa mia e sono felice di essere qui. Adesso è prematuro parlare di Sanremo, Eurovision o altro".



Da lunedì 7 a giovedì 10 giugno andrà poi in onda (sempre su Rai Uno alle ore 20.45) "Sogno Azzurro", una miniserie tv di quattro puntate per raccontare il percorso dell'Italia verso gli Europei. Poi ci sarà spazio anche per il racconto di alcuni grandi ex azzurri come Arrigo Sacchi, Marcello Lippi, Antonio Conte e Gianluigi Buffon.



Mancini ha partecipato con Luca Toni e il Papu Gomez al video di "Coro Azzurro", il brano de Gli Autogol con Dj Matrix e Ludwig feat. Arisa. A San Siro ci sono anche le star di Tik Tok, Giulia Sara Salemi e Alessia Quidamo, che ballano la coreografia annunciata come il tormentone dell'estate.