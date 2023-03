Marcelino García Toral è senza squadra, da quando l'Athletic Bilbao ha deciso di fare a meno di lui, la scorsa estate, e scommettere sul ritorno di Ernesto Valverde. Secondo El Partidazo de Cope, l'allenatore era stato chiamato dal Nottingham Forest, nei giorni scorsi, per sedersi in panchina fino al termine della stagione. Poiché non era un progetto che lo convinceva al cento per cento, lo spagnolo ha rifiutato l'offerta. La sua idea è di prendersi del tempo e non tornare subito ad allenare.