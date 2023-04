Fiducia a tempo per l'allenatore Steve Cooper sulla panchina del Nottingham Forest. Il patron greco Evangelos Marinakis (che in patria possiede l'Olympiacos) ha dichiarato al sito ufficiale del club inglese, sconfitto ieri per 2-1 sul campo del Leeds e appena fuori dalla zona retrocessione solo per una migliore differenza reti rispetto al Bournemouth terzultimo in classifica: "Le voci su un esonero del nostro allenatore sono false, ma i risultati devono migliorare immediatamente".



Secondo il Daily Mail, il candidato a prendere il posto di Cooper sulla panchina del Nottingham Forest è l'allenatore francese Patrick Vieira (46 anni ex Milan, Juve e Inter), recentemente esonerato dal Crystal Palace, dove è tornato Roy Hodgson.