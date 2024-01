Nottingham Forest: occhi su un'ala del West Ham

Secondo quanto riporta Sky Sports UK il Nottingham Forest sarebbe intenzionato a far firmare Maxwel Cornet, ex Lione tra gli altri, attualmente al West Ham. Il club infatti avrebbe provato ad approcciare gli Hammers con un offerta di prestito.



IL PUNTO- Il West Ham si legge guarderà offerte adatte per l’ivoriano classe 1996. Anche perché in questa stagione sta trovando poco spazio: soltanto 2 presenze per lui in Premier League con 1 gol messo a referto nell’ultimo match contro lo Sheffield United, mentre in Europa League ne ha giocate 5, ma nessuna da titolare, fornendo 1 assist. La qualità del pacchetto offensivo del West Ham si è inevitabilmente alzata e infatti dispone di giocatori come Lucas Paquetà ( 5 gol e 6 assist in tutte le competizioni), Mohammed Kudus (9 gol e 1 assist),arrivato in estate dall’Ajax, oltre a Jarrod Bowen, autore del gol decisivo nella finale di Conference League dello scorso giugno contro la Fiorentina, che ha realizzato fin qui 14 gol e fornito 5 assist in tutte le competizioni. Il West Ham, attualmente sesto in classifica con 35 punti, può quindi permettersi di lasciar partire Maxwel Cornet, il cui contratto scadrà nel 2027,con possibilità per i londinesi di prolungarlo di altri 12 mesi.