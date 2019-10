Battere il barbiere a FIFA per avere il taglio di capelli gratis: a Nottingham, in Inghilterra, tutto ciò è possibile, ma solo se riesci a sconfiggere il proprietario. Altrimenti paghi doppio: il parrucchiere del CSF Barbering, nel cuore della città inglese, ha installato nel proprio salone un maxi-schermo e una consolle, proprio per consentire ai clienti di sfidarlo al popolare gioco di calcio: con la vittoria le sterline spese saranno zero, con la sconfitta però diventeranno 18 (il doppio della tariffa ordinaria, ovvero 9).



'INIZIATIVA CHE FUNZIONA' - L'iniziativa funziona: "Non saprei dire quanti tagli di capelli gratuiti ho dovuto elargire esattamente. Non ho il contro preciso, ma il record contro i clienti è decisamente a mio favore. Se dovessi fornire una cifra approssimativa direi che ho vinto circa 20-25 partire e ho perso circa 10-15 partite. Sono l’unico che prende sul serio FIFA. Gli altri due miei colleghi comunque non tendono a seguire il calcio. L’iniziativa però, è stata introdotta anche per far giocare i clienti durante l’attesa. Fra l’altro anche per noi è divertente trascorrere il tempo quando il negozio non è troppo affollato", ha spiegato il proprietario Connor Storer-Fry.