Dopo la promozione in Serie C grazie alla vittoria del Girone A di Serie D, il Novara ha confermato Marco Marchionni come allenatore anche per la stagione 2022/23. A confermarlo è un comunicato ufficiale del club: "La Società Novara Football Club è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi l’intenzione di voler proseguire il progetto iniziato la scorsa estate confermando Marco Marchionni alla guida tecnica della prima squadra. Le parti si incontreranno prossimamente per definire gli accordi in vista della stagione sportiva 2022/23″.