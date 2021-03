Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Napoli e Torino, commenta ai microfoni di Sky Sport la partita vinta dall'Inter contro i granata: "Conte ha iniziato con semplicità e la semplicità è la cosa più importante. Al di là della costruzione dal basso, l'Inter verticalizza molto a cercare due punte che lavorano benissimo. Diventa determinante il lavoro dell'allenatore. Molto dipende dalla qualità: ieri è entrata dopo e ha fatto la differenza. Il Torino non ha giocato male e ha chiuso gli spazi. Poi quando c'è la qualità diventa un po' difficile difendersi perché alcuni giocatori fanno la differenza. Quando sono in difficoltà cerco le risorse che ho davanti e che sono enormi".