Intervenuto a Radio CRC, l'ex allenatore del Napoli, Walter Novellino, ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto.



"Il merito è sempre della società che ti sostiene. L’Inter ha un’ottima rosa, al pari della Juventus, ma il Napoli ha 22 titolari e questo è un valore inestimabile. Chi l’ha detto che il Napoli si farà rimontare? Io non lo credo affatto. Il Napoli ha un gioco vero e poi ha una facilità di andare in porta che poche altre squadre hanno".