Novità Lecce: Krstovic e Piccoli ora possono giocare insieme

È stata la scelta a sorpresa per Gotti a Salerno e in fin dei conti si è rivelata una mossa azzeccata. Oudin e Almqvist esterni, Roberto Piccoli a ridosso di Nikola Krstovic in un attacco a due. Il Lecce ha battuto la Salernitana 1-0 e il nuovo tecnico pare voler insistere su questo nuovo tandem. Una notizia interessante anche in chiave fantacalcio.



78 MINUTI - Piccoli e Krstovic, che nel Lecce di D’Aversa sono stati per tutta la prima parte di stagione antagonisti per una maglia dal 1’, contro la Salernitana hanno disputato 78 minuti in campo insieme, mostrando anche una discreta intesa. Il montenegrino più riferimento centrale, l’italiano di proprietà dell’Atalanta più mobile e propenso ad allargarsi.



COESISTENZA - "Insieme a Nikola? Certo che sì, mi piace l’idea – ha dichiarato Piccoli in un’intervista al Corriere dello Sport - E poi più giochi insieme, più ti cerchi e più vengono le giocate. Io amo attaccare tanto la profondità, sfruttare la mia forza fisica e stare in area: vicino alla porta so di poter far male e l’ho dimostrato con i miei cinque gol. E se non ci fossero stati tutti quelli annullati…".



5 GOL CIASCUNO - Fino ad ora i due attaccanti del Lecce hanno messo insieme cinque gol ciascuno. Se a Piccoli almeno un paio di clamorosi sono stati annullati, a Krstovic nelle ultime due gare contro Genoa e Salernitana due reti sono di fatto state trasformate in autogol (di Cerofolini e Gyomber). Il bottino avrebbe potuto essere certamente più soddisfacente per entrambi.



CALENDARIO - Roma, Milan, Empoli, Sassuolo, Monza, Cagliari, Udinese, Atalanta e Napoli. Questi gli ultimi nove impegni del Lecce. Due big, cinque sfide alla portata, altre due big. Per Piccoli e Krstovic c’è margine per fare meglio e per migliorare il numero di gol e di bonus.