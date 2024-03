Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Lava avanti con lache ospita ilall'Arechi nella sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Gli uomini di Liverani sono con l'acqua alla gola e occupano l'ultima posizione in classifica con 9 punti di ritardo dal Sassuolo penultimo. Motivo per cui la sfida col Lecce è molto più di un semplice scontro di bassa classifica, considerando che anche i giallorossi non possono considerarsi al sicuro, visti i soli 2 punti che li separano dalla zona retrocessione.Sulla panchina dei pugliesi, subentrato all'esonerato Roberto D'Aversa.di una sfida da seguire con grande attenzione in termini di equilibri in coda alla classifica. Il match sarà visibile in esclusiva su Dazn.: Costil; Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva; Tchaouna, Weissman. Allenatore: Liverani.: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Almqvist; Krstovic, Piccoli. Allenatore: Gotti.