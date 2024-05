Nsue, capocannoniere della Coppa d'Africa, squalificato per 6 mesi: "Non è idoneo"

Getty

Dal sogno alla squalifica. Incredibile quanto accaduto alla Guinea Equatoriale e al suo capitano, l'attaccante 35enne, che ha vinto a febbraio il premio di miglior cannoniere della Coppa d'Africa. Dopo le gare di qualificazioni ai Mondiali 2026,inflitta al giocatore:"Dopo aver considerato tutti gli elementi portati dinanzi ad essa,. Quindi la squalifica di sei mesi e l'inibizione da qualsiasi partita di Nazionale.

La Guinea Equatoriale aveva battuto sia la Namibia sia la Liberia, quindi ha perso i sei punti che aveva totalizzato, balzando in cima al raggruppamento con la Tunisia. Un colpo durissimo per la Nazionale e per il suo capitano.