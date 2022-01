Di Paulo Dybala e del suo futuro e della possibilità dell'acquisto di Mauro Icardi in casa Juventus se ne sta parlando parecchio, ma nelle ultime ore c'è un fatto extra-campo che accomuna i due attaccanti argentini.



Oriana Sabatini, la compagna dell'asso bianconero, ha infatti postato un nuovo set fotografico in cui si mostra in topless e avvinghiata a Dybala in un paio di scatti che ricordano molto quelli realizzati dalla punta del PSG e dalla moglie Wanda Nara.



La similitudine è netta, eccoli nella nostra gallery.