Nonostante fosse Pasqua, i protagonisti della scorsa serata non sono più una sorpresa. Mentre Karim, a non molti chilometri di distanza,, prima con un’accelerazione impressionante che ha lasciato di stucco Coates e Neto, conclusa col morbido tocco sotto a superare Adan, poi con l’assist a Gil Dias nel recupero a sigillare il 2-0 finale. Non è una sorpresa, appunto, perché Karim e Darwin fanno questo da quando è iniziata la stagione: dominano, segnano, decidono, splendono.Da quando non ha più il ruolo di spalla di Ronaldo e specialmente negli ultimi due anni, Karim The Dream Benzema ha iniziato a dimostrare tutto il suo valore, con. Gli è sfuggito l’anno scorso, probabilmente nel momento dell’eliminazione dalla Champions per mano del Chelsea maNon ci sarà più il Chelsea fra lui e la sua prima Champions senza CR7, ma il Manchester City e, presumibilmente il Liverpool. Poi, a dicembre, avrà l’occasione di giocarsi il Mondiale con la sua ritrovata nazionale francese che parte da favorita dopo il flop all’Europeo. Se sarà trionfo in almeno una di queste due competizioni, considerando la Liga per vinta già ad oggi, non ci saranno Messi o Ronaldo che tengano, il favorito per il Pallone d’Oro sarà finalmente lui e solo lui.Contemporaneamente all’affermazione di Benzema come uno dei migliori centravanti quantomeno di questo secolo, ha iniziato a mettersi in luce, a correnti alternate, anche la. Guardando quelli che al momento sono i tre più forti,, sembra chiaro che il prototipo del ruolo si sta evolvendo.attaccanti sì forti fisicamente, bravi a fare la guerra, tenere palla e giocare di sponda, ma tecnicamente essenziali e soprattutto verticali, che vanno dritti al punto, senza le delizie di Benzema, ma con numeri non inferiori.Se il 2020 e 21 sono stati gli anni di Vlahovic e soprattutto Haaland, n, che in questa stagione ha dispiegato le ali e si è prepotentemente preso la scena europea trascinando il Benfica a un insperato quarto di finale di Champions League. Anche se sulla maglia ha stampato il 9, la sua carriera ha più punti di collisione con alcuni dei più grandi centravanti con la 7 degli ultimi 20 anni. Fin dai tempi del Penarol, infatti, in Uruguay gli hanno appioppato il pesante apodo di, ma non è questo l’accostamento più pesante. Con l’approdo al Benfica, viste le sue origini rioplatensi era impossibile non tirare fuori il nome di, una divinità da queste parti.(anche se a differenza del Takuara, Darwin non è destinato a diventare una bandiera del club).NUMERI DA TOP -(alla sua prima partecipazione) dove ha già stabilito un record diventando. I primi tre li ha fatti tutti al Barcellona, a 22 anni, uno in più di quanti ne aveva(il più illustre dei numeri 9 con la 7 sulle spalle) quando fece scrivere a Braida la celebre frase “è da Milan” sul suo taccuino di osservatore. Giusto per fare un paragone con i due più grandi attaccanti del presente, a 22 anni Lewandowski non aveva ancora esordito in Champions e il suo sesto gol lo ha segnato a 24 anni, mentre Benzema a 22 anni si accasava al Bernabéu già con un bottino di 12 reti in 4 partecipazioni con l’Olympique Lione. Tornando a Nunez, dopo quella tripletta sono arrivati i gol ad Ajax e Liverpool, prima di decidere, nella serata di ieri, ilin casa dello Sporting ed esultare correndo con le braccia aperte - o meglio con le ali dispiegate, a imitare l’aquila simbolo del suo attuale club - e lo sguardo deciso, proprio come facevano Cavani, Cardozo e Sheva e come continua a fare anche Benzema.Ora che gli osservatori dei più grandi club europei hanno già scritto il loro “è da Milan”, può partire l’asta. Secondo il Daily Mail ci sono almeno cinque club inglesi su di lui:e i nouveaux riches del. A questi Mundo Deportivo aggiunge, dove andrebbe a ricalcare le orme di due grandi attaccanti uruguagi: Suarez e Forlan. In Francia rilanciano anche l’immancabile. Insomma, quest’estate sarà asta.Complici le esagerate commissioni richieste da Raiola per Haaland e la già avvenuta cessione di Vlahovic alla Juve quest’inverno, sarà Darwin Nunez il grande conteso del prossimo mercato. È lui, più di tutti, il nuevo, per dirla alla spagnola, anzi il nueve che avanza.