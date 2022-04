Ecco i 22 in campo per Real Madrid-Chelsea, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League:



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.



Chelsea: Mendy; James, Rudiger, Silva, Alonso; Kanté, Kovacic, Loftus-Cheek; Havertz, Werner, Mount