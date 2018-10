L'ex Lazio Almeyda pronto per una nuova sfida. Nella giornata di oggi, come riporta ESPN, potrebbe diventare il manager dei San Jose Earthquakes. Arrivato in Messico, ai Chivas, nel 2015, ha vinto la Clausura del 2017, due coppe del Messico, la Supercoppa e la CONCACAF Champions League. Almeyda ha lasciato la panchina lo scorso giugno, ha dimostrato interesse per quella della Nazionale messicana, senza nessuna chiamata dalla Federazione. Era stato dato per vicino alla panchina della Costa Rica e del Leeds, per sua stessa ammissione, prima dell'arrivo di Bielsa. I San Jose Earthquakes sono la squadra di San José, in California, hanno perso le ultime 6 partite in MLS e sperano che Almeyda possa raddrizzare i risultati scadenti della squadra. Nei San Jose gioca Valeri Qazaishvili, attaccante georgiano classe '93, accostato in passato alla Lazio.