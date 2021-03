Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, entra a far parte della famiglia di Espn, come commentatore: "Sono super entusiasta di entrare a far parte del di Espn Fc. Ho visto quanto velocemente è cresciuta la fan base calcistica negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni, e poi l’esplosione di giovani giocatori americani e la sempre crescente popolarità del calcio tra i tifosi. Non vedo l’ora di portare tutta la mia esperienza in campo e la passione per il gioco del calcio nella trasmissione Espn Fc".