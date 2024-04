Nuova Champions League 2024/25 le fasce provvisorie per il sorteggio delle italiane

è ormai alle porte e con essa tutte le novità regolamentari e di format che si porta dietro. Il super girone unico al posto dei gruppi di qualificazione, le 36 squadre qualificate al posto delle 32 attuali, i sorteggi che verranno automatizzati dicendo addio o quasi alle celebri palline e via discorrendo sono alcune delle modifiche che entreranno in vigore.da cui poi verranno estratti, per ciascuna squadra, due rivali da affrontare una in casa e una in trasferta per comporre poi la classifica finale di fine gironi. Ma come funziona la suddivisione? E dove si collocherebbero, ad oggi, le nostre squadre italiane (4 o 5 che siano)? Il ranking Uefa degli ultimi 5 anni (che sarà rivisto) contribuisce alla formazione delle gerarchie.

L'articolo prosegue qui sotto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

La nuova Champions League è su Amazon Prime Video con un match a settimana

GUARDA IL BIG MATCH

Tutti gli altri match della nuova Champions League sono su Sky

GUARDA SU SKY

della qualificazione attraverso il proprio risultato in campionato.per la propria posizione nel ranking uefa, mentre il Bayer Leverkusen, senza ipotizzare grosse esclusioni, dovrebbe essere in seconda fascia dato che né la vittoria dell'Europa Leauge, né la vittoria dei campionati nazionali concede il diritto di qualificarsi direttamente in prima fascia nei sorteggi.

Ipotizzando 5 squadre italiane qualificate e guardando alla classifica attuale della Serie A, oltre all'Inter sarebbero qualificati alla prossima Champions League anche. A questa ipotesi aggiungiamo ancheche potrebbe essere addirittura la sesta italiana in corsa vincendo l'Europa League (e viceversa con la Roma se una delle due dovesse rimanere fuori dai primi 5 posti.Ipotizzando la qualificazione alla prossima competizione di tutte o quasi le big di Bundesliga, Liga e Premier, ma anche di Sporting Lisbona e Benfica in Portogallo e dello Shakhtar Donetsk in Ucraina, per il calcolo delle posizioni (ancora aggiornabile fino alla fine della stagione, ndr.) lafinirebbe in prima fascia insieme all'Inter (scontri fra squadre dello stesso paese non possibili nel girone). Lasarebbe stabile in seconda fascia mentre ilgalleggerebbe fra la seconda e la terza fascia in base alla qualificazione o meno di Atletico Madrid, West Ham (tramite l'Europa League), ma con grosse possibilità di finire in seconda fascia. Anche, se si qualificasse sarebbe praticamente certa della seconda fascia mentre ilfinirebbe senza dubbio in quarta e ultima fascia