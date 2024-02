Nuova Champions: super incassi, ma anche nuovo calendario. Quando e come si giocherà, tutte le cifre e le novità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

prenderà il via ufficialmente a paritre dalla prossimae con il passare dei giorni arrivano sempre più dettagli su tutte quelle che saranno le novità pensate e previste dalla Uefa, sicuramente, perché la prossima sarà la Champions più ricca di sempre, maperché la coppa come l'abbiamo conosciuta finora in un certo sensa sparirà.La Nuova Champions League vedrà partecipare 36 squadre e fra queste saranno di diritto e direttamente qualificate le prime quattro squadre appartenenti al nostro campionato italiano.La Uefa, infatti, garantirà gli ultimi due posti disponibili extra-ranking per nazioni alle due nazioni che chiuderanno al primo e al secondo posto nel ranking stagionale in base ai risultati e, al momento, l'Italia è stabile al primo posto dopo questa tornata di ottavi di Champions e playoff di Europa e Conference League.