Inter, riecco la Champions: l'Atletico Madrid e i quarti valgono non meno di 25 milioni di euro

15,64M di bonus partecipazione,

15,918M di ranking storico,

10,573M di market pool,

10,026M di bonus risultati,

48,2M per il percorso fino alla finale

e infine aggiustamento di 0,932M

che continua a volare in vetta solitaria al campionato può finalmentenon solo per il prestigio e la convinzione che può trasmettere al gruppo (basti pensare al salto di qualità mentale fatto dalla squadra di Simone Inzaghi per essere arrivata a giocarsi alla pari con il Manchester City l'ultima finale poi persa a Istanbul), ma anche e soprattutto a livello economico. Questa è la competizione che genera infatti il maggior numero di ricavi per singola partita giocata e la doppia sfida contro l'Atletico Madrid non può essere da meno. Ma quanto vale per il bilancio del club questo doppio confronto?- Le cifre dell'intera annata sono di quelle in grado da sole di finanziare un grosso colpo di mercato o di mettere in sicurezza un bilancio in difficoltà. Basti pensare che lo scorso anno l'Inter con il suo percorso fino alla finale ha incassato un totale diL'Inter ha chiuso seconda il suo girone dietro alla Real Sociedad e l'urna di Nyon ha consegnato ai nerazzurri l'Atletico Madrid dalla prima fascia (vincente nel suo girone) per l'accoppiamento degli ottavi di finale.di finale del torneo (ci sarà poi un nuovo sorteggio per determinare l'accoppiamento).C'è un'altra nota, che però non è ancora calcolabile, ma che renderà ancora più alto l'incasso dell'accesso ai questi di finale èovvero quella parte di incassi commerciali che la Uefa ridistribusice in due tranche nel corso della stagione e legata al valore del mercato e dei diritti tv.della scorsa stagione (l'Inter, terza in classifica, ha incassato più del Milan e meno di Lazio e Napoli). La seconda metà, invece, verrà corrisposta proporzionalmente al numero di partite giocate da ciascun club in UEFA Champions League nel 2023/24 e quindi varia anche in base a quante partite, eventualmente, l'Inter giocherà o non giocherà più di Napoli e Lazio.Infine, a questi 10,6 milioni certi (più il market pool) che arriveranno direttamente dalla Uefa,. Come sempre o quasi in questa stagione è previsto i tutto esaurito ed è previsto da ricavi da botteghino un incasso di. Passando ai quarti, ovviamente, si aggiungerà poi anche l'incasso da botteghino che l'Inter potrà incassare dalla gara casalinga del turno successivo percui, stimando al ribasso, si può prevedere quantomeno lo stesso introito della gara di martedì e quindi altri 7 milioni di euro a salire.